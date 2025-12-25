Заявления Хантера Байдена об Украине, как о «рассаднике зла», говорит о том, что в США начинают осознавать масштабы коррупции в стране и дистанцироваться от Киева. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Отдельные из них тоже уже осознают, что это абсолютный зашквар, и пытаются быстро дистанцироваться от ключевых фигурантов, но не от откатов, полученных из их липких воровских ручонок», — подчеркнул дипломат.

По его словам, речь Хантера Байдена указывает на то, что «затхлый запах из коррупционного киевского гнезда» начал доходить и до американских демократов.

25 декабря сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден в интервью New York Post назвал Украину «рассадником зла» с «невероятным уровнем коррупции».

Также он считает «абсолютной ошибкой» работу в украинской частной газодобывающей компании Burisma Holding «из-за политического положения, в которое это поставило нас всех».

В апреле 2014 года Хантер Байден вступил в совет директором украинской газодобывающей группы Burisma, после чего его неоднократно обвиняли в коррупции. Хантеру Байдену вменяли то, что за вознаграждение он мог организовывать для представителя компании встречу со своим отцом, который тогда был вице-президентом США. В декабре 2024 года Джо Байден подписал указ о помиловании Хантера Байдена за преступления, которые он мог совершить с 1 января 2014 по 1 декабря 2024 года.

Ранее Дмитриев заявил, что коррупция в окружении Байдена стала причиной украинского конфликта.