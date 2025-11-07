На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕП высказались о членстве Молдавии в Евросоюзе

Европарламент призвал к скорейшему началу переговоров о вступлении Молдавии в ЕС
Евгений Одиноков/РИА Новости

Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила о необходимости скорейшего открытия переговоров о вступлении Молдавии в Европейский союз (ЕС). Ее слова приводит «Интерфакс».

«Сейчас наступило время для того, чтобы открыть переговоры о вступлении [Молдавии] в Евросоюз. Это четкая позиция Европарламента. Этот посыл я все время довожу до Евросовета, европейских лидеров», — сказала дипломат.

По ее словам, поддержка Молдавии со стороны ЕП остается «непоколебимой».

В августе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз выделит Молдавии €1,9 млрд на ближайшие два года для «проведения проевропейских реформ».

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза. Она отметила, что другого пути развития страны, кроме пути европейской интеграции, не существует.

Ранее в оппозиции Молдавии назвали Санду менеджером Запада.

