В МИД Венесуэлы рассказали о рождественском поздравлении Путина

Глава МИД Венесуэлы Хиль: Путин поздравил Мадуро с рождеством и Новым годом
Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро послание с поздравлением с Рождеством и Новым годом. Об этом сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале, приложив скан документа.

«Ваше Превосходительство господин Президент, дорогой Николас! Поздравляю Вас от всего сердца по случаю Рождества и Нового года», — написал российский лидер коллеге из Венесуэлы.

В своем послании президент России также подтвердил «неизменную солидарность» с народом Венесуэлы, оказавшемся под беспрецедентным давлением со стороны внешних сил.

Кроме того, в тексте поздравления Путин отметил результативность прошедшего года в контексте двусторонних отношений и упомянул подписание Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. По словам главы РФ, инициатива создала необходимые условия для расширения взаимодействия между странами во всех сферах.

Российский лидер подтвердил готовность продолжать сотрудничество по вопросам двусторонней и международной повестки, пожелал Мадуро «здоровья, счастья и успехов», а гражданам Венесуэлы — благополучия и мира.

Ранее Россия осудила захват США танкеров и блокаду Венесуэлы.

