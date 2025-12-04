На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме оценили необходимость отставки Зеленского для мира

Депутат Синельщиков: у Зеленского есть право подписывать мирный договор
true
true
true
close
President Of Ukraine/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, имеет право подписывать мирный договор с Россией, исходя из его фактического статуса. Такое заявление в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» сделал первый заместитель председателя комитета нижней палаты Федерального собрания РФ по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

Парламентарий оценил необходимость отставки Зеленского для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

«Я, к сожалению, а, может, к счастью, не специалист по государственному законодательству Украины, но, я думаю, наверное, имеет право, исходя из фактического статуса», — ответил депутат Государственной думы на вопрос о том, в праве ли Зеленский подписывать мирный договор.

Синельщиков отметил, что сейчас можно рассуждать о том, является ли нынешний украинский лидер уполномоченным или неуполномоченным президентом. Но, по мнению законодателя, если начать искать уполномоченного президента Украины, то сторонам конфликта никогда не удастся ни о чем договориться.

2 декабря подозреваемый в государственной измене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский допустил, что Владимир Зеленский может добровольно отказаться от занимаемой им должности.

Ранее политтехнолог счел возможной отставку Зеленского в новогоднюю ночь.

