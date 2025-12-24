Рябков рассказал, от чего зависят перспективы урегулирования конфликта

Перспективы урегулирования российско-украинского конфликта во многом зависят от линии, которую проводит администрация президента США Дональда Трампа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу».

«Я считаю, что она в значительной мере зависит от той линии, которую проводит нынешняя администрация. И вообще, если бы не нынешняя администрация, мы бы не имели возможностей сегодня, на рубеже 2026 года, констатировать, что сложились рамки, которые для нас, как было заявлено президентом, в целом приемлемы, и которые были зафиксированы в виде понимания в Анкоридже», — сказал Рябков.

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты в рамках диалога с Россией стремятся выяснить, на какие максимальные уступки готова пойти российская сторона.

Он также рассказал, что на столе переговоров находятся проект мирного плана, состоящий из 20 пунктов, а также документы о многосторонних гарантиях безопасности и специальных гарантиях со стороны США.

Ранее Зеленский заявил о появлении черновиков документов о завершении конфликта с Россией.