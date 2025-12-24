Зеленский намерен обсудить с Трампом самый проблемный вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трамом для обсуждения деталей будущего мирного соглашения с Россией, а именно территориального вопроса, который все еще остается самой проблемной точкой переговоров. Об этом сообщает издание Reuters.

«Мы готовы к встрече с Соединенными Штатами на уровне лидеров для обсуждения деликатных вопросов. Такие вопросы, как территориальные споры, должны обсуждаться на уровне лидеров», — цитирует издание украинского президента.

Reuters пишет, что сейчас Киев оказывает давление на Вашингтон «с целью изменения мирного плана», так как считает, что его условия «оставляют Украину беззащитной перед будущими нападениями России».

24 декабря 2025 года Зеленский впервые назвал все 20 пунктов мирного плана по Украине, который сейчас в Вашингтоном обсуждают Россия и Украина. Главной проблемной точкой в нем остается территориальный вопрос. Украина хочет, чтобы конфликт остановился на линии соприкосновения, а Москва требует вывода ВСУ из ДНР. США предлагают компромисс в виде создания на этой территории свободной экономической зоны, которая может быть установлена только путем референдума.

Также проблемной точкой остается вопрос контроля над Запорожской АЭС. США предлагают совместное управление между Украиной, США и Россией в формате «33% на 33% на 33%», в рамках которого три стороны будут получать дивиденды, а Киев считает, что ЗАЭС должны эксплуатировать только Украина и США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам пункты мирного плана.

Ранее Вэнс оценил шансы за скорое завершение украинского конфликта.