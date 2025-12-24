Журналист оценил намерение Зеленского разобраться с ответственными за ПВО в Одессе

Журналист Валентин Филиппов в своем материале для Tsargrad.tv прокомментировал намерение украинского лидера Владимира Зеленского разобраться с ответственными за ПВО в Одесской области. Обозреватель сравнил киевские элиты с «пауками в банке», которые поедают друг друга.

«Россия там, где понадобится, вообще все разнесет. Какие бы вы ни придумывали при этом средства защиты энергетических объектов или мостов. Придумывайте что хотите. Нет таких средств, которые могут остановить Россию, если Россия решила что-то атаковать», — подчеркнул Филиппов.

Однако публично украинская власть не готова признавать разрушение объектов, поэтому в информационном пространстве все последствия подаются под пропагандистским соусом, добавил журналист.

20 декабря Зеленский заявил, что обсудит судьбу лиц, которые отвечают за противовоздушную оборону Одесской области с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

По информации вице-премьера — министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, в субботу утром в порту Южный в Одессе прогремели мощные взрывы, а также были зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры. В результате более 37 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Кроме того, был обесточен город Николаев.

Ранее российский беспилотник уничтожил вертолет с героем Украины.