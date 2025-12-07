Испания может ограничить въезд по российским загранпаспортам

Испания может ввести ограничения на въезд и оформление вида на жительство по российским загранпаспортам старого образца сроком действия пять лет. Об этом РИА Новости рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев.

По его словам, фактически речь идет о косвенной форме визового давления на граждан РФ. Будаев добавил, что российским гражданам, планирующим поездки в Испанию, рекомендуется заранее переходить на загранпаспорта нового поколения.

Несколько дней назад стало известно, что Испания ввела требование об обязательном получении визы для россиян даже при перелетах через ее территорию в третьи страны.

В Испании с 12 октября начала действовать новая биометрическая система контроля на внешних границах Шенгенской зоны. Согласно новым правилам, у граждан всех третьих стран, включая Россию, при въезде и выезде будут обязательно собираться биометрические данные — фотографии и отпечатки пальцев.

Ранее россиянам рассказали, в какие страны Европы сложнее всего получить визу.