Мишустина попросили распространить семейную ипотеку на вторичку по всей стране

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина попросила распространить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Останина отметила, что сегодня оформить семейную ипотеку при приобретении жилья на вторичном рынке можно только в 900 населенных пунктах.

«Комитет просит вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос о распространении «семейной ипотеки» на весь вторичный рынок жилья в стране», — написала Останина.

Она также отметила, что комитет просит правительство поддержать законопроект об увеличении до полуторакратной величины прожиточного минимума в субъекте РФ размера дохода семьи, который применяется при начислении единого пособия.

Накануне «Коммерсантъ» писал, что в ноябре спрос на новостройки в городах-миллионниках России вырос на 38,4% в годовом выражении, до 27,5 тыс. квартир.

Лидером роста стал Омск, где продажи выросли почти втрое (330 сделок). Существенный рост продемонстрировал и Ростов-на-Дону с увеличением более чем в два раза (2 тыс. сделок).

