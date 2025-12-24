На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустина попросили распространить семейную ипотеку на вторичку по всей стране

Останина просит распространить семейную ипотеку на весь вторичный рынок жилья
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина попросила распространить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Останина отметила, что сегодня оформить семейную ипотеку при приобретении жилья на вторичном рынке можно только в 900 населенных пунктах.

«Комитет просит вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос о распространении «семейной ипотеки» на весь вторичный рынок жилья в стране», — написала Останина.

Она также отметила, что комитет просит правительство поддержать законопроект об увеличении до полуторакратной величины прожиточного минимума в субъекте РФ размера дохода семьи, который применяется при начислении единого пособия.

Накануне «Коммерсантъ» писал, что в ноябре спрос на новостройки в городах-миллионниках России вырос на 38,4% в годовом выражении, до 27,5 тыс. квартир.

Лидером роста стал Омск, где продажи выросли почти втрое (330 сделок). Существенный рост продемонстрировал и Ростов-на-Дону с увеличением более чем в два раза (2 тыс. сделок).

Ранее россиянам рассказали, как «эффект Долиной» повлияет на новостройки.

