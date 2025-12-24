В России назвали лучшей в мире подаренную Трампу красную икру

Красная икра из Хабаровского края, которую подарили президенту США Дональду Трампу, лучшая в мире. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор Дмитрий Демешин.

По его словам, чем севернее рыба добывается, тем больше у нее жиров, аминокислот, тем она полезнее. Поэтому российская рыба и ее икра — одни из лучших в мире, отметил чиновник.

Демешин выразил благодарность производителям и группе компаний «Невада», которая быстро поставила красную икру в США.

Губернатор отметил, что США и другие страны Америки не являются предметом геополитического интереса РФ в части продажи товаров, прежде всего это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, куда хабаровские промышленники хотят отправлять рыбу.

18 декабря сообщалось, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Произведенную в Николаевском районе икру Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане «Савва» перед тем, как отправиться на переговоры с российским президентом. Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который тот отвез американскому лидеру.

Ранее в Кремле сообщили, что Путину не передавали каких-либо деликатесов из США.