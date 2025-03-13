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Канада передала Украине почти $1,7 млрд из доходов от замороженных активов России

Шмыгаль: Украина получила от Канады почти $1,7 млрд из доходов от активов РФ
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Канада перевела Украине почти $1,7 млрд от замороженных активов России в рамках программы экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (G7 ERA). Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (около $1,7 млрд) в рамках инициативы G7 ERA», — отметил он.

По словам Шмыгаля, эти деньги направят на «приоритетные нужды государственного бюджета». Это первый транш от Канады, которая в целом выделила 5 млрд канадских долларов (около $3,5 млрд) на программу ERA, добавил украинский премьер.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на будущих переговорах с Россией могут обсудить введенные ЕС против нее санкции, а также тему замороженных активов. В Кремле попытки Запада изъять замороженные российские активы ранее назвали незаконными, а также предупредили о серьезных юридических последствиях в случае реализации этих намерений. Что говорят о санкциях против России и заморозке средств в США и Европе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что глобальные инвесторы ожидают возвращения России на мировые рынки.

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