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Названы основные причины нехватки оружия и боеприпасов у ВСУ

РИА Новости: нехватка оружия у ВСУ связана с высоким уровнем коррупции

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Нехватка вооружений и снарядов у Вооруженных сил Украины может быть связана с высоким уровнем коррупции, а не только с активным ведением боевых действий. Такой информацией с РИА Новости поделился источник в Москве.

Его попросили прокомментировать слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что его страна испытывает дефицит боеприпасов «как и весь мир».

«Нехватка боеприпасов и вооружений у ВСУ связана не только с активными боевыми действиями, но и с зашкаливающим уровнем коррупции на Украине и отсутствием контроля за использованием западного оружия», — сообщил агентству источник.

Он пояснил, что по этим же причинам предназначавшееся украинским войскам оружие попадает на черный рынок, после чего его закупают различные криминальные и радикальные группировки, действующие в других странах, и это напрямую влияет на мировую безопасность.

Напомним, Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times предлагал решить проблему нехватки боеприпасов в мире путем производства их на Украине.

Ранее Украина и Румыния подписали меморандум о расширении производства боеприпасов и наращивании оборонных возможностей

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