Стало известно, как украинцы спасают детей от мобилизации

Украинцы вывозят детей за рубеж из-за риска снижения возраста мобилизации с 25 до 18 лет. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу «Откровенно».

«Мы потеряем поколение, и нам нужно дать какие-то гарантии государства, что этих детей не будут трогать. <..> Пусть президент даст гарантии, что никакой мобилизации детей до 25 лет не будет», — обратилась она к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

До этого заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук (НАН) Украины Александр Гладун в интервью «РБК-Украина» напомнил, что на рубеже 2000-х в стране был один из самых низких уровней рождаемости, а количественные потери на линии боевого соприкосновения приведут к тому, что в следующих поколениях родится еще меньше детей.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

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