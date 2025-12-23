На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист: одни разговоры о конфискации российских активов обошлись Европе дорого

Эконмист Тимофеев: планы конфисковать активы РФ снизили рейтинг Euroclear
Shutterstock

Одни разговоры о потенциальной конфискации российских активов уже обошлись Европе дорого. Причем негативные последствия даже не связаны с Россией. На это в беседе с Tsargrad.tv указал экономист Александр Тимофеев.

Эксперт обратил внимание на заявление одного из ключевых рейтинговых агентств Fitch, согласно которому положение Euroclear отличается от ситуации, в которой находятся другие депозитарии, поэтому его рейтинг может быть пересмотрен.

«Что будет обозначать пересмотр рейтинга в долгосрочной перспективе? Он будет обозначать, что большинство банков будут вынуждены и обязаны пересмотреть свои кредитные лимиты на Euroclear. <...> Это значит, что такое же количество активов, как можно хранить сегодня, завтра хранить в Euroclear будет нельзя. Это будет означать огромный отток денег из Euroclear», — сказал Тимофеев.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. Ожидается, что эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года. Киев будет возвращать их только после завершения конфликта и при условии, что Москва выплатит репарации. При этом Евросоюз, как подчеркнул Кошта, оставил за собой право использовать российские средства для погашения задолженности Украины.

Ранее экономист сравнил с уличной дракой происходящее вокруг активов России.

