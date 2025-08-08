Премьер Грузии обвинил Саакашвили в нанесении огромного ущерба республике

Администрация бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нанесла огромный ущерб национальным интересам республики, начав военные действия в августе 2008 года. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, пишет РИА Новости.

Глава правительства предложил вспомнить обо всех документах, подписанных в то время властями.

«От этих документов никуда не деться, они являются неопровержимым доказательством того, что тогдашнее правительство развязало войну [в Южной Осетии] и нанесло тяжелейший удар по национальным интересам нашей страны. Это предательство», — сказал Кобахидзе.

Как он отметил, резолюция Совета Европы и заключение тогдашней главы международной комиссии по расследованию конфликта Хайди Тальявини свидетельствуют о том, что 7 августа 2008 года именно грузинские солдаты открыли артиллерийский огонь по Цхинвалу. После этого власти «с гордостью объявили», что военнослужащие берут под контроль все новые населенные пункты и продвигаются к Цхинвалу.

Премьер-министр обратил внимание, что из-за действий администрации Саакашвили пострадали сотни людей. Более 400 из них не выжили.

Ранее в правительстве Грузии заявили, что не готовы подписать договор о ненападении с Южной Осетией и Абхазией.