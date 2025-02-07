На Украине арестовали заместителя Кличко

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста с возможностью внесения залога (около $362 тысяч) заместителю мэра Киева Виталия Кличко Петру Оленичу. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины на своем Telegram-канале.

Помимо Оленича, под стражу взяли и других подозреваемых по этому делу, включая депутата Киевсовета Елену Марченко.

Информация о задержании семи чиновников Киевского горсовета по подозрению в земельной коррупции появилась накануне после «масштабной операции» Специализированной антикоррупционной прокуратуры, распространившей информацию о противоправной деятельности, осуществлявшейся чиновниками в 2023-2024 годах.

В конце января киевский мэр Виталий Кличко заявил, что на власти города давят украинские силовики. По его словам, власти Киева пытаются дискредитировать, чтобы парализовать систему жизнеобеспечения населенного пункта. С этой целью на коммунальных предприятиях проводят обыски, считает мэр.

Ранее на Украине повторно арестовали генерала за потерю части Харьковской области.