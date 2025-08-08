На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Из записи «Что? Где? Когда?» пропал отрывок с рассуждениями Барщевского

Первый канал вырезал из игры «ЧГК» ответ Барщевского о штрафах должностным лицам
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Из записи эфира интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» («ЧГК») пропал отрывок, в котором знаток и адвокат Михаил Барщевский рассуждает о штрафах для должностных лиц. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что изменения были внесены в запись эфира от 24 декабря 2017 года. Во время передачи ведущий Борис Крюк обратился к статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса». 4-й пункт статьи подразумевает различные суммы штрафов в случае искажения результатов аттестации для граждан и должностных лиц. Для последних, в случае повторного нарушения, предусмотрена дисквалификация.

Крюк поинтересовался у Барщевского, кем считать магистра игры — гражданином или должностным лицом, чтобы узнать, какую ответственность он понесет, если произойдет нарушение, описанное в статье КоАП.

Знаток уточнил у ведущего, как ему ответить: по закону или «по понятиям»?.

«Сейчас модно по понятиям. Я думаю, что магистры, если притягивать за уши, участвуют в принятии решений. Например, они принимают решение вместе с вами, кто получит бриллиантовую сову, хрустальную сову. Поэтому их можно отнести к категории должностных лиц», — ответил Барщевский.

В публикации отмечается, что из записи «ЧГК» пропал ответ знатока. В новой версии сразу после вопроса Крюка следует обращение ведущего к магистру Александру Друзю.

Из этого же выпуска было удалено упоминание «Что? Где? Когда?» в Азербайджане, отмечает издание.

В июне сообщалось, что из российской версии фильма «Жизнь Чака», экранизации одноименного рассказа Стивена Кинга, вырезали сцену, в которой говорится о смене правительства в России.

Ранее из российской версии «Мастера» со Стетхэмом вырезали русскую мафию и граффити «Украина».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами