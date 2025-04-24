В США рассказали о самом близком советнике Джей Ди Вэнса

WSJ: самый близкий и доверенный советник Джей Ди Вэнса — это его жена Уша

Уша Вэнс, жена вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса, является его ближайшим советником. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, близкие к семье Вэнса.

«Уша Вэнс является самым доверенным советником своего мужа, она привержена его будущим политическим стремлениям, которые могут привести ее в Белый дом вместе с ним», — говорится в статье.

Отмечается, что супруга вице-президента нередко дает Джей Ди Вэнсу отзывы на его публичные выступления.

Уша Вэнс родилась в семье выходцев из Индии, что возмущает американских ультраправых и никак не впечатляет левых. После победы Дональда Трампа на президентских выборах Вэнс стала первой в истории Штатов второй леди, исповедующей индуизм. «Газета.Ru» писала о том, что известно об Уше Вэнс, которую высоко оценивает сам Трамп.

Ранее Джей Ди Вэнс отметил с матерью в Белом доме необычный юбилей.