В США разразился скандал после слов Джей Ди Вэнса о своей жене

Вице-президент США Джей Ди Вэнс попал под шквал критики после слов о желании обратить жену в христианскую веру. Об этом сообщает The New York Times.

На мероприятии Turning Point USA в Университете Миссисипи, посвященном памяти консервативного активиста Чарли Кирка, Вэнс выразил надежду, что его жена Уша, имеющая индийские корни и выросшая в индуистской семье, однажды примет католичество.

«Я искренне этого хочу, потому что верю в христианское Евангелие, и надеюсь, что в конце концов моя жена воспримет это так же», — заявил Вэнс.

Его слова вызвали резкую критику в социальных сетях и СМИ. Исполнительный директор Индуистского американского фонда Сухаг Шукла отметил, что такие заявления усиливают тревогу религиозных меньшинств на фоне ужесточения иммиграционной политики.

Супруга вице-президента публично не комментировала слова мужа. Сам Вэнс в ответ на критику в соцсети X, где его обвинили в «пренебрежении религией своей жены», назвал комментарий «отвратительным» и примером «антихристианского фанатизма».

Второй леди США впервые в истории стала женщина индийского происхождения, исповедующая индуизм. Супруга Джей Ди Вэнса родилась в семье выходцев из Индии, что возмущает американских ультраправых и никак не впечатляет левых. «Газета.Ru» писала о том, что известно об Уше Вэнс, которую высоко оценивает сам американский президент Дональд Трамп.

