США летом провели успешные летные испытания модернизированной ядерной авиабомбы В61 в версии В61-12. Об этом сообщила Национальная лаборатория Сандия Минэнерго США (Sandia National Laboratories, SNL) на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Инженеры компании Sandia совместно с Национальной администрацией по ядерной безопасности провели 19-21 августа на полигоне Тонопа в штате Невада серию испытаний, в ходе которых инертные элементы ядерной гравитационной бомбы B61-12 были успешно перенесены и сброшены истребителем F-35.

В SNL назвали это важной вехой в оценке эффективности этого оружия.

«Эти летные испытания B61-12 F-35A на складах и летные испытания с переносом в поле стали завершающим этапом огромного объема планирования и усилий тех, кто был задействован не только в Sandia, но и во многих других агентствах», — заявил ведущий специалист по наблюдению за самолетами B61-12 и B61-13 Джеффри Бойд.

B61 — термоядерная бомба, являющаяся основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. Она представляет собой модификацию ядерного боеприпаса разработки 1960-х годов.

В октябре президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия в связи с проводимыми «другими странами» «программами испытаний».

Ранее глава МАГАТЭ напомнил США об ответственности в связи с возможными ядерными испытаниями.