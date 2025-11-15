На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США провели летные испытания ядерной авиабомбы

США летом провели испытания модернизированной ядерной авиабомбы В61-12
true
true
true
close
Wikimedia Commons

США летом провели успешные летные испытания модернизированной ядерной авиабомбы В61 в версии В61-12. Об этом сообщила Национальная лаборатория Сандия Минэнерго США (Sandia National Laboratories, SNL) на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Инженеры компании Sandia совместно с Национальной администрацией по ядерной безопасности провели 19-21 августа на полигоне Тонопа в штате Невада серию испытаний, в ходе которых инертные элементы ядерной гравитационной бомбы B61-12 были успешно перенесены и сброшены истребителем F-35.

В SNL назвали это важной вехой в оценке эффективности этого оружия.

«Эти летные испытания B61-12 F-35A на складах и летные испытания с переносом в поле стали завершающим этапом огромного объема планирования и усилий тех, кто был задействован не только в Sandia, но и во многих других агентствах», — заявил ведущий специалист по наблюдению за самолетами B61-12 и B61-13 Джеффри Бойд.

B61 — термоядерная бомба, являющаяся основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. Она представляет собой модификацию ядерного боеприпаса разработки 1960-х годов.

В октябре президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия в связи с проводимыми «другими странами» «программами испытаний».

Ранее глава МАГАТЭ напомнил США об ответственности в связи с возможными ядерными испытаниями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами