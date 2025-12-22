Представители Евросоюза не участвовали в переговорах в Майами

Жилл: представители ЕС не участвовали в переговорах об Украине в Майами

Ни один представитель Европейского союза (ЕС) не участвовал в переговорах об Украине, прошедших в Майами. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл, передает РИА Новости.

«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

20 и 21 декабря в Майами состоялись переговоры представителей США и России по урегулированию конфликта на Украине. Вашингтон представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум. Россию — спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По словам последнего, дискуссии переговоров были конструктивными, «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что на переговорах с Россией был достигнут прогресс.

Ранее в Кремле рассказали, когда Дмитриев доложит Путину об итогах поездки в США.