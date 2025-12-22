Политолог оценил слова Рютте о готовности Европы отправить войска на Украину

Политолог Петр Колчин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о готовности европейских стран отправить войска на Украину. По мнению эксперта, эти слова не несут какой-либо юридической составляющей.

«Но, тем не менее, создают определенную эмоциональную окраску. И подтверждают ту агрессивную риторику в отношении самой перспективы урегулирования», — считает Колчин.

Все это только подрывает диалог, и, в том числе, несет угрозу планам президента США Дональда Трампа, добавил он.

В интервью немецкой газете Bild Рютте заявил, что европейские страны готовы отправить войска на Украину, если Россия нарушит условия будущего мирного соглашения. По его словам, несколько государств — членов НАТО уже подтвердили такое намерение.

До этого издание The New York Times писало о том, что представители США и Евросоюза на встречах с представителями властей Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности для Киева, которые предполагают усиление украинских вооруженных сил и размещение европейских войск в республике в качестве сил сдерживания.

Ранее генсек НАТО заявил, что новая атака России на Украину станет для Москвы «фатальной».