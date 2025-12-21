СМИ: Рубио настраивает США на военное противостояние Венесуэле

Американский госсекретарь Марко Рубио является движущей силой наращивания военной мощи США против Венесуэлы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного бывшего американского чиновника.

В публикации отмечается, что Рубио занимается этим последние несколько месяцев, но ему еще не удалось убедить президента США Дональда Трампа применить военную силу.

По информации источников издания, некоторые утверждают, что именно глава Белого дома «хочет эскалации» в отношениях с Венесуэлой.

На этой неделе Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми».

Американский лидер пообещал, что военная активность страны вокруг Венесуэлы будет усиливаться: США «не позволят преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред» Америке, а также завладеть нефтью, землей или любыми другими активами, которые «должны быть немедленно возвращены».

