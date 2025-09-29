На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хорватии неизвестные закрасили краской бюст Гагарина

Посольство РФ: в хорватском городе Пула осквернили бюст Юрия Гагарина
Veleposlanstvo Rusije u Hrvatskoj/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вандалы закрасили краской бюст советского космонавта Юрия Гагарина в хорватском городе Пула. Об этом сообщило посольство РФ в республике, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

По информации дипломатического представительства, инцидент произошел в ночь на 29 сентября. Неизвестные не только закрасили бюст, но и оставили на нем надпись «слава Украине».

«Посольство <...> разделяет с российскими соотечественниками глубокую обеспокоенность и негодование по факту осквернения в городе Пула бюста первому космонавту Земли», — говорится в тексте.

В нем подчеркивается, что неизвестные не в первый раз оскверняют этот бюст Гагарина. Дипломатическое представительство назвало данный инцидент «печальным следствием «украинизации» Европы».

Из сообщения следует, что 21 сентября в Хорватии также зафиксировали акт вандализма в отношении памятника павшим воинам Народно-освободительной армии Югославии. Речь идет о памятнике, установленном в районе населенного пункта Хрбоки.

«Посольство решительно осуждает эти варварские акции», — подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что дипломатическое ведомство надеется, что хорватские правоохранители найдут виновных лиц и привлекут их к ответственности.

Ранее на Украине вандалы изрисовали памятник советскому артисту Леониду Утесову.

