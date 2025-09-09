На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лидерам Таджикистана, Киргизии и Узбекистана вручили премию мира имени Льва Толстого

Рахмон, Жапаров и Мирзиёев стали лауреатами международной премии мира
true
true
true
close
Рубен Гарсия/РИА Новости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Киргизии Садыр Жапаров и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев стали лауреатами международной премии мира имени Льва Толстого. Об этом рассказал на церемонии вручения в Москве председатель жюри и руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, передает РИА Новости.

Государственные лидеры получили награды за весомый личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центральной Азии. Особое значение жюри придало подписанию ими договора о точке стыка государственных границ и Ходжентской декларации о вечной дружбе — документов, ставших важными символами сотрудничества и стабильности в регионе.

Профессор Академии государственного управления при президенте Таджикистана и Шанхайского университета политики и права Рашид Алимов в беседе с ТАСС отметил, что присуждение премии таким влиятельным фигурам — это «сигнал для всего человечества». Он подчеркнул, что подобное достижение возможно лишь при наличии политической воли, исторической ответственности и стремления к единству.

Фонд премии имени Льва Толстого был создан 22 июня 2022 года Российским историческим и военно-историческим обществами совместно с Российским фондом мира. Цель награды — отметить заслуги в предотвращении войн, строительстве многополярного и ненасильственного мира, а также активной миротворческой деятельности. В 2024 году первую премию получил Африканский союз.

Ранее российскую премию Людвига Нобеля вручили главе Чечни Рамзану Кадырову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами