Лидерам Таджикистана, Киргизии и Узбекистана вручили премию мира имени Льва Толстого

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Киргизии Садыр Жапаров и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев стали лауреатами международной премии мира имени Льва Толстого. Об этом рассказал на церемонии вручения в Москве председатель жюри и руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, передает РИА Новости.

Государственные лидеры получили награды за весомый личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центральной Азии. Особое значение жюри придало подписанию ими договора о точке стыка государственных границ и Ходжентской декларации о вечной дружбе — документов, ставших важными символами сотрудничества и стабильности в регионе.

Профессор Академии государственного управления при президенте Таджикистана и Шанхайского университета политики и права Рашид Алимов в беседе с ТАСС отметил, что присуждение премии таким влиятельным фигурам — это «сигнал для всего человечества». Он подчеркнул, что подобное достижение возможно лишь при наличии политической воли, исторической ответственности и стремления к единству.

Фонд премии имени Льва Толстого был создан 22 июня 2022 года Российским историческим и военно-историческим обществами совместно с Российским фондом мира. Цель награды — отметить заслуги в предотвращении войн, строительстве многополярного и ненасильственного мира, а также активной миротворческой деятельности. В 2024 году первую премию получил Африканский союз.

