На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Японии заявили о желании построить с Северной Кореей плодотворные отношения

Премьер Японии Такаити готова встретиться с Ким Чен Ыном
true
true
true
close
Yuichi Yamazaki/Pool/Reuters

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о желании лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы попытаться построить новые плодотворные отношения. Об этом она рассказала журналистам, передает Reuters.

«Я надеюсь лично встретиться с Ким Чен Ыном на пути к новым, плодотворным отношениям между Японией и Северной Кореей, смело предпринять шаги в зависимости от различных обстоятельств и добиться конкретных результатов», - сказала премьер.

Такаити заявила, что она готова к любым вариантам, чтобы добиться прорыва в нерешенном вопросе похищения японских граждан Северной Кореей в 1970–1980-х годах.

3 ноября премьер Японии уже заявляла о желании встретиться с главой КНДР. Тема похищенных граждан остается одной из самых чувствительных в отношениях между двумя странами, не имеющими дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и разрешил пятерым из них вернуться на родину.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами