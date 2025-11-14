В Японии заявили о желании построить с Северной Кореей плодотворные отношения

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о желании лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы попытаться построить новые плодотворные отношения. Об этом она рассказала журналистам, передает Reuters.

«Я надеюсь лично встретиться с Ким Чен Ыном на пути к новым, плодотворным отношениям между Японией и Северной Кореей, смело предпринять шаги в зависимости от различных обстоятельств и добиться конкретных результатов», - сказала премьер.

Такаити заявила, что она готова к любым вариантам, чтобы добиться прорыва в нерешенном вопросе похищения японских граждан Северной Кореей в 1970–1980-х годах.

3 ноября премьер Японии уже заявляла о желании встретиться с главой КНДР. Тема похищенных граждан остается одной из самых чувствительных в отношениях между двумя странами, не имеющими дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и разрешил пятерым из них вернуться на родину.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном.