Могут посадить на 20 лет: раскрыты подробности уголовного дела против Трампа

Дональда Трампа могут посадить в тюрьму на 20 лет — именно такой максимальный срок по самой «тяжелой» статье, которая значится в обвинительном заключении федеральной прокуратуры США. 49-страничный документ опубликовали 9 июня, он содержит 37 пунктов обвинения. Их суть в том, что Трамп, покидая Белый дом в 2021 году, забрал с собой секретные документы, которые должен был сдать в архив, а после — пытался скрыть этот факт. Во вторник, 13 июня, политик должен прибыть в суд шата Флориды, где рассматривается дело. Сам он свою вину отрицает, утверждает, что документы были рассекречены, а уголовное преследование — попытка администрации Байдена препятствовать его избранию президентом США в 2024 году.

Федеральная прокуратура американского штата Флорида предъявила бывшему президенту Дональду Трампу обвинения на 37 пунктов по делу о нарушении правил хранения и обращения с секретными документами, сообщает ABC News.

В документах обвинения 49 страниц. 31 пункт в нем касается обвинений в умышленном хранении секретных документов (приравнивается к шпионажу), что угрожало национальной безопасности США. Один пункт касается заговора с целью воспрепятствования правосудия, еще один — в сокрытии документов.

Кроме того, Трампа обвиняют в сокрытии документов в целях коррупции, создании схемы по сокрытию своих преступлений, а также в ложных заявлениях.

В документах содержаться стенограммы допроса экс-президента, распечатки переписок, изображения и другие файлы, которые прокуратура считает доказательствами по данному делу.

Из обвинительного заключения следует, что Трамп хранил у себя в том числе секретную информацию о ядерном оружии и системах обороны США и их союзников.

Прокуратура утверждает, что бывший хозяин Белого дома крайне безответственно относился к обнаруженным в его имении Мар-а-Лаго во Флориде бумагам, в частности «хранил коробки с секретными документами в бальном зале, ванной и душе, офисных помещениях, своей спальне и кладовой».

ABC News приводит выдержки из обвинительного заключения, согласно которым, после получения повестки в суд с требованием вернуть документы Трамп косультировался со своими адвокатами и спрашивал их: не лучше ли бы было избавиться от секретной информации или не допускать следователей в помещения особняка.

В рамках этого дела обвинения предъявлены и помощнику Трампа Уолту Науте — власти штата считают, что он тоже работал с секретной документацией, к которой не имел допуска. По данным телеканала, в мае 2022 года Наута обсуждал с Меланией Трамп перевозку коробок с документами на самолете, а супруга экс-президента говорила, что для них не найдется места в багаже. На это помощник Трампа заявлял, что бывший глава государства хотел обсудить содержание файлов с женой.

Ранее 9 июня Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что его адвокаты получили сообщение о предъявлении обвинений. «Коррумпированная администрация Байдена сообщила моим адвокатам, что мне предъявлено обвинение. Никогда не думал, что такое может случиться с бывшим президентом США», — написал он.

Трамп уточнил, что 13 июня должен будет явиться в окружной суд США, а обвинения касаются ненадлежащего обращения с более чем сотней секретных документов. Его адвокат Джим Трасти рассказывал, что у защиты пока что нет понимания касаемо содержания обвинительного заключения и назвал дело против своего клиента нелепым.

Самая «тяжелая» статья из тех, по которым обвиняют Трампа, предполагает до 20 лет тюрьмы. В то же время предъявленные обвинения не предусматривают запрет на занятие государственных должностей. Таким образом он может вновь баллотироваться в президенты и занять Овальный кабинет.

Подозрения, что Трамп после окончания президентского срока увез из Белого дома 15 коробок с секретными документами, которые нужно было сдать в Национальный архив, появилось еще в феврале прошлого года. В итоге бывший глава государства вернул бумаги, однако Минюст США распорядился провести обыски в Мар-а-Лаго, чтобы убедиться, что политик ничего не оставил себе.

Сотрудники ФБР пришли во флоридскую резиденцию экс-президента в августе 2022-го и изъяли 11 коробок с секретной документацией. Трамп после этого утверждал, что информация в бумагах была уже рассекречена, и он был готов добровольно отдать их следствию.

Спикер палаты представителей конгресса республиканец Кевин Маккарти заявил, что предъявление обвинений Трампу — «мрачный день» в истории США. Политик назвал немыслимым ситуацию, когда действующий президент страны предъявляет обвинения своему основному сопернику на предстоящих выборах (Трамп и Байден намерены побороться за президентское кресло на выборах 2024 года).

Маккарти напомнил, что Байден сам «десятилетиями» хранил у себя дома секретные документы, но не понес за это никакого наказания.

Кроме дела о секретных правительственных бумагах на Трампа заведено еще одно уголовное производство. Его обвиняют в фальсификации деловых записей, чтобы скрыть выплату денег порнозвезде Сторми Дениэлс. Последняя утверждает, что в 2000-х годах имела интимную связь с Трампом, а во время президентской гонки 2016 года политик заплатил ей $130 тысяч, чтобы скрыть этот факт. Причем деньги провели как расходы его избирательного штаба, что является преступлением.

Суд по этому делу назначен на 25 марта 2024 года, когда предвыборная кампания будет в самом разгаре. Трамп утверждает, что дата суда выбрана не случайно — таким образом администрация Байдена, по его мнению, пытается препятствовать его избранию и тем самым осуществляет вмешательство в выборы.