CNN: американские прокуроры получили аудиозапись, разоблачающую Трампа

Прокуратура США получила в свое распоряжение аудиозапись разговора, в котором экс-президент страны Дональд Трамп признается в хранении секретного документа Министерства обороны. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает телеканал CNN.

Аудиозапись датирована летом 2021 года. На ней Трамп ведет беседу об оставшихся у него секретных документов Пентагона о потенциальном нападении на Иран.

В прошлом году правоохранительные органы США обнаружили в поместье Трампа во Флориде значительное количество материалов, имеющих секретный характер. В связи с этим бывшему президенту могут быть предъявлены обвинения. Рассматривают возможность предъявления ему соответствующих обвинений.

Сам Трамп отрицает свою вину, утверждая, что он на законном основании снял с имевшихся у него документов гриф секретности.

Ранее сообщалось, что Трамп сравнил сотрудников Федерального бюро расследований США с гестапо (государственная тайная полиция в нацистской Германии). Такое заявление он сделал, комментируя обыск в его имении Мар-а-Лаго.