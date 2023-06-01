Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

CNN: американские прокуроры получили аудиозапись, разоблачающую Трампа

CNN: прокуратура имеет в распоряжении аудиозапись разговора Трампа о секретных документах

close
100%
Evan Vucci/AP

Прокуратура США получила в свое распоряжение аудиозапись разговора, в котором экс-президент страны Дональд Трамп признается в хранении секретного документа Министерства обороны. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает телеканал CNN.

Аудиозапись датирована летом 2021 года. На ней Трамп ведет беседу об оставшихся у него секретных документов Пентагона о потенциальном нападении на Иран.

В прошлом году правоохранительные органы США обнаружили в поместье Трампа во Флориде значительное количество материалов, имеющих секретный характер. В связи с этим бывшему президенту могут быть предъявлены обвинения. Рассматривают возможность предъявления ему соответствующих обвинений.

Сам Трамп отрицает свою вину, утверждая, что он на законном основании снял с имевшихся у него документов гриф секретности.

Ранее сообщалось, что Трамп сравнил сотрудников Федерального бюро расследований США с гестапо (государственная тайная полиция в нацистской Германии). Такое заявление он сделал, комментируя обыск в его имении Мар-а-Лаго.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях