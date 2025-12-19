Политолог назвал ключевое заявление Путина в ходе прямой линии

Заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва не намерена входить в затяжной конфликт с Западом, стало ключевым в ходе прямой линии. Такое мнение в интервью RT высказал политолог Дмитрий Еловский.

Он подчеркнул, что это будут отношения, основанные на равном партнерстве, с учетом интересов России.

«То есть мы идем к существованию и сосуществованию с Западом в мирном русле, в мирном ключе. И это, наверное, самый главный посыл этой прямой линии», — сказал Еловский.

Он также обратил внимание на слова российского лидера о том, что власти не собираются запрещать все и вся. Просто необходимо, чтобы зарубежные компании выполняли законы РФ.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

