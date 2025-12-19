Премьер Бельгии прокомментировал саммит ЕС шуткой о даче в Санкт-Петербурге

Премьер Бельгии де Вевер: после саммита ЕС поеду на дачу в Петербурге

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, отвергший на саммите Евросоюза идею конфискации российских активов, завершил пресс-конференцию шуткой о необходимости поехать на дачу в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед — Депардье, а через дорогу — Асад», — отшутился он в беседе с журналистами.

Де Вевер даже предположил, что сможет стать там мэром.

Бельгия стала одной из трех стран ЕС, которые выступили против выдачи Украине кредита в размере €90 млрд. Аналогичную позицию заняли Чехия и Словакия. Переговоры о предоставлении Киеву беспроцентного кредита длились 16 часов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан при этом заявил, что предоставление такого кредита является «потерей денег».

Барт де Вевер обратил внимание, что Евросоюз не планирует когда-либо отдавать России ее заблокированные активы.

