Алаудинов раскритиковал предложенный Трампом план по Украине

Алаудинов отверг план Трампа по Украине, заявив, что Россию хотят обмануть
Сергей Бобылев/РИА Новости

Заместитель начальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов подверг критике план урегулирования украинского конфликта, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит Telegram-канал «Международный Клуб Народного Единства».

«Нас хотят обмануть в очередной раз, но мы не позволим», — заявил генерал Алаудинов.

Он считает, что стремление главы Белого дома к миру продиктовано не заботой об Украине, а личным пиаром и экономическими выгодами. Военачальник выразил убеждение, что значительная часть западных элит заинтересована в продолжении боевых действий.

Кроме того, Алаудинов подчеркнул, что Россия всегда была открыта для переговоров, но они станут возможными только после реализации всех целей специальной военной операции (СВО), как отметил командир «Ахмата».

26 ноября Трамп заявил, что Россия «идет на уступки» в переговорах по Украине и готова обсуждать прекращение боевых действий и отказ от контроля над большими территориями.

Ранее Захарова высказалась о спорах вокруг мирного плана Трампа по Украине.

