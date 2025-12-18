На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко предупредил о возможной краже Западом золотовалютных резервов

Лукашенко: Запад может просто украсть золотовалютные резервы стран
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Существующая система золотовалютных резервов может утратить свою актуальность, так как западные страны потенциально способны присвоить эти резервы или объявить их незаконными. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед народом и парламентом Белоруссии на VII Всебелорусском народном собрании, пишет ТАСС.

«Эти валютные, огромные, триллионные резервы по всему миру — от Китая до Эмиратов и так далее — завтра могут оказаться никому не нужными, особенно с той политикой, которую проводила бывшая администрация США», — заявил Лукашенко.

12 декабря вице-премьер России Александр Новак в интервью RT подчеркнул, что Российская Федерация предпринимает все возможные меры для обеспечения безопасности своих золотовалютных резервов. Он также категорически осудил любые попытки незаконного изъятия российских активов, назвав их абсолютно неприемлемыми.

Ранее международные резервы России за неделю сократились на $0,5 млрд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами