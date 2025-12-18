Лукашенко предупредил о возможной краже Западом золотовалютных резервов

Существующая система золотовалютных резервов может утратить свою актуальность, так как западные страны потенциально способны присвоить эти резервы или объявить их незаконными. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед народом и парламентом Белоруссии на VII Всебелорусском народном собрании, пишет ТАСС.

«Эти валютные, огромные, триллионные резервы по всему миру — от Китая до Эмиратов и так далее — завтра могут оказаться никому не нужными, особенно с той политикой, которую проводила бывшая администрация США», — заявил Лукашенко.

12 декабря вице-премьер России Александр Новак в интервью RT подчеркнул, что Российская Федерация предпринимает все возможные меры для обеспечения безопасности своих золотовалютных резервов. Он также категорически осудил любые попытки незаконного изъятия российских активов, назвав их абсолютно неприемлемыми.

Ранее международные резервы России за неделю сократились на $0,5 млрд.