Сербия объявила об открытии посольства в Грузии

В Сербии начнет работу посольство Грузии
Darko Vojinovic/AP

В ближайшее время в Сербии откроется посольство Грузии. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич на встрече с грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Глава Сербии также сообщил о вступлении в силу в 2026 году Соглашения о свободной торговле.

«Грузия имеет выход на Черное море, граничит с Россией, Турцией, Арменией и Азербайджаном. Грузия занимает важнейшее место в мире», — сказал Вучич.

По его словам, Сербия рассчитывает получать из Грузии продукцию дешевле, чем из других стран. Кроме того, он отметил, что сербские бизнесмены получат больше возможностей на грузинском рынке.

В ноябре Еврокомиссия (ЕК) охарактеризовала Грузию как «номинальную» страну-кандидата в Европейский союз (ЕС) в связи с отступлением от демократии.

В ЕК отметили, что состояние демократии в республике в отчетный период характеризовалось значительным откатом назад. В связи с этим Еврокомиссия воспринимает Грузию как кандидата на вступление в ЕС лишь номинально, отмечалось в отчете.

Ранее в Грузии назвали главных противников завершения конфликта на Украине.

