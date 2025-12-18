На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Макрона и Туска «напали» микрофоны на встрече по Украине

Макрон и Туск испугались микрофонов на саммите ЕС по Украине
true
true
true
close
Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск пожаловались на поведение журналистов, которые «напали» на них с микрофонами во время саммита Евросоюза (ЕС) по вопросу поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пожалуйста, не нападайте на меня», — сказал глава польского кабмина, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Макрон при этом отметил, что микрофоны журналистов во время общения не были закреплены. По его словам, устройства постоянно смещались, из-за чего французский лидер не мог сосредоточиться.

В сентябре президент США Дональд Трамп раскритиковал австралийского журналиста за вопрос о его бизнес-деятельности и заявил, что намерен пожаловаться на него премьер-министру Австралии. Представитель СМИ спросил у главы Белого дома, должен ли действующий глава государства «так активно» заниматься бизнесом. На это Трамп ответил, что бизнесом занимаются его дети, а не он сам.

Ранее Туск пожаловался журналистам, что президент Навроцкий стал его игнорировать.

