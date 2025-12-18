На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров раскрыл, что его поразило в Урсуле фон дер Ляйен

Лавров был поражен непосредственностью фон дер Ляйен из-за ее совета в адрес США
Kaan Soyturk/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что его поразила «непосредственность» председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей США не вмешиваться в «европейскую демократию». Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Комиссии Генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству.

«Я был поражен «непосредственностью» политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию», — сказал он, припомнив европейцам ситуации с выборами в Молдавии и Румынии.

По его словам, тот факт, что Вашингтон более не желает европейского формата демократии, является серьезным показателем. Лавров напомнил, что совсем недавно президент США Дональд Трамп рекомендовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «не растаптывать» демократию и провести выборы.

12 декабря фон дер Ляйен заявила изданию Politico, что глава Белого дома не должен вмешиваться в демократические процессы европейских стран. Глава ЕК также подчеркнула, что всегда поддерживала очень хорошие рабочие отношения с американскими лидерами, которые сохраняются и по настоящее время.

До этого Трамп в интервью тому же изданию заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. В то же время американский лидер заметил, у него нет врагов в Европе, и местные лидеры ему нравятся, однако во многом они «не справляются с работой».

Ранее стало известно о планах США отделить четыре страны от ЕС и создать альтернативу G7

