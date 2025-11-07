На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили о готовности содействовать нормализации отношений Баку и Еревана

МИД РФ: Баку и Еревану предстоит немало сделать для нормализации отношений
Depositphotos

Азербайджану и Армении еще предстоит проделать много работы для придания процессу нормализации отношений необратимого характера, Россия готова оказать помощь. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД напомнили, что Баку и Еревану еще предстоит подписать мирный договор, восстановить транспортные и экономические коммуникации в интересах всех стран Южного Кавказа и их соседей, добиться справедливой делимитации и демаркации госграницы, наладить эффективные контакты по линии гражданского общества.

В ведомстве подчеркнули, что Москва готова и далее оказывать партнерам всемерное содействие по всем направлениям, в том числе в рамках Платформы регионального сотрудничества «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Иран, Турция).

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее сообщалось, что Армения может начать импортировать товары из РФ через Азербайджан.

