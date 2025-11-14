На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Армения обсуждает с США два сценария аренды «маршрута Трампа»

Пашинян: США могут арендовать у Армении «маршрут Трампа» на срок 49 или 99 лет
Nathan Howard/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Армения обсуждает с США два сценария передачи в аренду транспортного пути по проекту «Маршрут [президента США Дональда] Трампа для международного мира и процветания» на разные сроки — 49 и 99 лет. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на форуме в Ереване, передает ТАСС.

«Сегодня обсуждаются два сценария передачи в аренду [«маршрута Трампа»]. Сценарий 99 лет и сценарий 49 лет», — сказал он.

По словам главы армянского правительства, в зависимости от решения по срокам в этот проект будут вложены соответствующие инвестиции. Пашинян отметил, что для реализации сделки инвесторам потребуются определенные гарантии выгодного вложения.

8 августа армянский премьер и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне декларацию о прекращении боевых действий. В мероприятии принимал участие американский лидер. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Пашинян анонсировал свое участие в парламентских выборах в 2026 году.

