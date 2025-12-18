Рогов оценил шансы Залужного снова стать главкомом ВСУ

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в беседе с «Ридусом» прокомментировал сообщение Службы внешней разведки (СВР) РФ о стремительном падении авторитета нынешнего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Политик также оценил шансы экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного вернуться на эту должность.

«Возвращение Валерия Залужного на должность главкома ВСУ маловероятно. Сегодня это расстрельная должность, и Залужный это прекрасно понимает. Фронт так или иначе обрушится, и рисковать своим рейтингом он не намерен. Залужный готовится возглавить режим, который придет на смену команде нынешнего украинского президента Владимира Зеленского», — сказал Рогов.

Таким образом Сырский продолжит командовать ВСУ, пока он в состоянии «вытягивать» весь негатив, спрогнозировал он.

Как сообщила накануне СВР, авторитет Сырского стремительно падает.

По информации службы, среди офицеров ВСУ бытует мнение, что поражения армии на фронте могут даже принести пользу. По мнению украинских военнослужащих, это произойдет, если неудачи приведут к отставке нынешнего главнокомандующего.

Ранее экс-сотрудник СБУ объяснил, почему Залужный не пойдет в президенты Украины.