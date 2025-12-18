На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рогов оценил шансы Залужного снова стать главкомом ВСУ

Политик Рогов назвал маловероятным возвращение Залужного на пост главкома ВСУ
true
true
true
close
Vogue

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в беседе с «Ридусом» прокомментировал сообщение Службы внешней разведки (СВР) РФ о стремительном падении авторитета нынешнего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Политик также оценил шансы экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного вернуться на эту должность.

«Возвращение Валерия Залужного на должность главкома ВСУ маловероятно. Сегодня это расстрельная должность, и Залужный это прекрасно понимает. Фронт так или иначе обрушится, и рисковать своим рейтингом он не намерен. Залужный готовится возглавить режим, который придет на смену команде нынешнего украинского президента Владимира Зеленского», — сказал Рогов.

Таким образом Сырский продолжит командовать ВСУ, пока он в состоянии «вытягивать» весь негатив, спрогнозировал он.

Как сообщила накануне СВР, авторитет Сырского стремительно падает.

По информации службы, среди офицеров ВСУ бытует мнение, что поражения армии на фронте могут даже принести пользу. По мнению украинских военнослужащих, это произойдет, если неудачи приведут к отставке нынешнего главнокомандующего.

Ранее экс-сотрудник СБУ объяснил, почему Залужный не пойдет в президенты Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами