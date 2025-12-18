СВР РФ: офицеры ВСУ считают, что неудачи на фронте приведут к отставке Сырского

Авторитет главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского стремительно падает. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, пишет РИА Новости.

«В западных дипломатических кругах обращают внимание и на стремительное падение авторитета <...> Александра Сырского, известного своей тесной связью с окружением [украинского лидера Владимира] Зеленского», — говорится в заявлении.

Как рассказали в СВР, среди офицеров ВСУ бытует мнение, что поражения армии на фронте могут даже принести пользу. По мнению украинских военнослужащих, это произойдет, если неудачи приведут к отставке нынешнего главнокомандующего.

16 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заблокировала трибуну украинского парламента, требуя отставки Александра Сырского. Впоследствии ее коллега Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что в «Раде начались стычки». Он уточнил, что главным оппонентом Марьяны Безуглой стал депутат Сергей Тарута, который вступил в открытый конфликт с женщиной.

Ранее в министерстве иностранных дел России стихом отреагировали на потасовку в Верховной раде Украины.