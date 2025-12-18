Премьер Дании предложила игнорировать голос Бельгии в вопросе изъятия активов РФ

Евросоюз должен добиться изъятия российских активов для помощи Украине даже без согласия всех членов объединения. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед началом саммита в Брюсселе, пишет Bloomberg.

«Я предпочла бы, чтобы решение приняли все вместе, но время идет», — сказала она.

Фредериксен прямо заявила о готовности голосовать за выдачу так называемого «репарационного кредита» Киеву за счет замороженных средств России и при этом не учитывать позицию Бельгии, которая выступает против подобного решения. По ее мнению, один член ЕС из 27 государств не должен блокировать «правильные действия».

До этого агентство Reuters сообщило, что руководство Евросоюза будет расценивать как катастрофу для ЕС и Украины провал плана изъятия активов России для выдаче Украине кредита.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркивал, что у ЕС нет других вариантов для помощи Украине, кроме изъятия замороженных российских активов. О других вариантах финансирования Киева он даже «не захотел думать».

