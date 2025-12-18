Украинский лидер Владимир Зеленский планирует через системы электронного сервиса государственных услуг «Дия» на Украине сфальсифицировать возможные предстоящие выборы. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Идея его заключалась в том, чтобы через «Дию» провести полностью голосование по Украине и за ее пределами в надежде на то, что он сможет сфальсифицировать выборы», — подчеркнул украинский политик.

По словам Килинкарова, цель предстоящих на Украине возможных выборов — придать легитимность украинской власти в условиях участия Зеленского в электоральном процессе.

При этом, по оценке бывшего депутата Рады, «хочет остаться президентом Украины, но у него ничего не получится».

18 декабря, как передавало украинское издание «Страна», Зеленский заявил, что поддерживает формат онлайн-голосования на следующих президентских выборах. Как отмечало издание, украинский лидер «дал понять, что поддерживает такой формат в целом для всех украинцев».

Зеленский заявлял о готовности провести выборы президента в течение 60–90 дней, но при условии, если США и европейские страны помогут ему обеспечить безопасность.

Ранее украинский олигарх заявил, что Зеленский уйдет вслед за Ермаком.