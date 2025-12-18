На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-депутат Рады рассказал, почему Зеленскому выгодны онлайн-выборы

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует через системы электронного сервиса государственных услуг «Дия» на Украине сфальсифицировать возможные предстоящие выборы. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Идея его заключалась в том, чтобы через «Дию» провести полностью голосование по Украине и за ее пределами в надежде на то, что он сможет сфальсифицировать выборы», — подчеркнул украинский политик.

По словам Килинкарова, цель предстоящих на Украине возможных выборов — придать легитимность украинской власти в условиях участия Зеленского в электоральном процессе.

При этом, по оценке бывшего депутата Рады, «хочет остаться президентом Украины, но у него ничего не получится».

18 декабря, как передавало украинское издание «Страна», Зеленский заявил, что поддерживает формат онлайн-голосования на следующих президентских выборах. Как отмечало издание, украинский лидер «дал понять, что поддерживает такой формат в целом для всех украинцев».

Зеленский заявлял о готовности провести выборы президента в течение 60–90 дней, но при условии, если США и европейские страны помогут ему обеспечить безопасность.

Ранее украинский олигарх заявил, что Зеленский уйдет вслед за Ермаком.

Все новости на тему:
Новости Украины
