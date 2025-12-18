На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД России подтвердил поддержку курса правительства Мадуро

МИД: Россия поддерживает курс правительства Мадуро
close
Антон Денисов/РИА Новости

Россия подтверждает солидарность с народом Венесуэлы и поддерживает курс правительства Николаса Мадуро. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

«Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом перед лицом переживаемых им испытаний, поддержку курса правительства Мадуро, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета Родины», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

При этом в заявлении российского МИД рассчитывают, что в США не допустят ошибку и удержатся от нагнетания ситуации, которое может обернуться непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария.

В министерстве выразили надежду на нормализацию диалога между Вашингтоном и Каракасом, но пока в МИД России видят непрерывное и целенаправленное нагнетание ситуации вокруг Венесуэлы.

18 декабря политолог Сергей Станкевич заявил, что Трамп не может предоставить доказательства, что режим Николаса Мадуро в Венесуэле — террористический, однако он пытается выставить все так, будто идет борьба с преступниками. Это необходимо, чтобы было что отвечать, если Конгресс Соединенных Штатов попытается привлечь главу Белого дома к ответственности за нарушение конституционных полномочий лидера государства. Т

В данной ситуации Трампу нельзя «влипать» надолго, поэтому ему нужна быстрая операция, но она возможна, только если в Венесуэле случится мятеж, считает эксперт. Он не исключил, что ЦРУ с помощью шантажа и подкупа сможет организовать переворот.

Ранее Венесуэла из-за «агрессии США» запросила заседание ООН.

