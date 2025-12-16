Американские военные нанесли удары по судам, якобы перевозившим наркотики

ВС США нанесли удары по судам, якобы перевозившим наркотики в Тихом океане

Американские военные нанесли удары по трем судам в Тихом океане, якобы перевозившим наркотики. Об этом сообщает Южное командование ВС США в соцсети X.

«По указанию министра войны Пита Хегсета объединенная оперативная группа Southern Spear осуществила смертоносные кинетические удары по трем судам, принадлежащим организациям, признанным террористическими», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабли передвигались по известным маршрутам наркотрафика в Тихом океане.

28 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские военные имеют ограниченную информацию о том, кто именно находится в лодках, по которым они наносят удары в рамках борьбы с наркоторговлей в Карибском море и восточной части Тихого океана.

18 ноября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность к силовым мерам против Мексики, если это потребуется для ликвидации наркокартелей и прекращения поставок наркотиков в США.

Ранее Трамп рассказал о влиянии наркокартелей в Колумбии и Мексике.