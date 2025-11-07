На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев призвал увеличить финансирование реабилитации бойцов СВО

Медведев: финансирование реабилитации бойцов СВО необходимо увеличить
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил о необходимости наращивания объемов финансирования программ реабилитации участников специальной военной операции в течение ближайших трех лет. Его слова приводит РИА Новости.

«Это безусловный приоритет не только для нашей партии, а вообще для всей нашей страны. В ближайшие три года нужно увеличить финансирование мероприятий по реабилитации бойцов, которые возвращаются с фронта. Прежде всего, речь идет о раненых», — отметил зампред.

7 ноября в Реутове на церемонии открытия филиала фонда «Защитники Отечества» заместитель министра обороны РФ и глава фонда Анна Цивилева вручила ветеранам, участвовавшим в СВО, специально оборудованные автомобили с ручным управлением. Цивилева отметила, что претендовать на такой автомобиль могут участники спецоперации, перенесшие ампутацию обеих нижних конечностей или нуждающиеся в использовании инвалидной коляски.

Ранее сообщалось, что всероссийские спортивные соревнования для ветеранов СВО пройдут в ноябре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами