Медведев призвал увеличить финансирование реабилитации бойцов СВО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил о необходимости наращивания объемов финансирования программ реабилитации участников специальной военной операции в течение ближайших трех лет. Его слова приводит РИА Новости.

«Это безусловный приоритет не только для нашей партии, а вообще для всей нашей страны. В ближайшие три года нужно увеличить финансирование мероприятий по реабилитации бойцов, которые возвращаются с фронта. Прежде всего, речь идет о раненых», — отметил зампред.

7 ноября в Реутове на церемонии открытия филиала фонда «Защитники Отечества» заместитель министра обороны РФ и глава фонда Анна Цивилева вручила ветеранам, участвовавшим в СВО, специально оборудованные автомобили с ручным управлением. Цивилева отметила, что претендовать на такой автомобиль могут участники спецоперации, перенесшие ампутацию обеих нижних конечностей или нуждающиеся в использовании инвалидной коляски.

Ранее сообщалось, что всероссийские спортивные соревнования для ветеранов СВО пройдут в ноябре.