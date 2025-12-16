МИД Ирана рассказал о развитии отношений Тегерана и Москвы

Отношения Ирана и России всесторонне развиваются. Об этом заявил глава иранского министерства иностранных дел Аббас Арагчи в ходе встречи с председателем комитета Государственной думы по международным делам, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, его слова приводит ТАСС.

«Отношения между РФ и Исламской Республикой Иран развиваются всесторонне. Мы практически во всех сферах сотрудничаем друг с другом», — сказал он.

Утром 16 декабря посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что отношения России и Ирана выходят на новый уровень, главы МИД двух стран обсудят в Москве вопросы безопасности.

По словам Джалали, что основная часть визита в Москву Арагчи касается вопросов двусторонней повестки дня. Кроме этого, дипломаты затронут вопросы региональной и международной повестки дня, в том числе ситуацию на Кавказе, обстановку в Центральной Азии и Афганистане, вопросы безопасности в регионе, Каспийское море.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова оказывать содействие в нормализации ситуации вокруг Ирана.