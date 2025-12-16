Посол рассказал о приезде главы МИД Ирана в Москву

Отношения России и Ирана выходят на новый уровень, главы МИД двух стран обсудят в Москве вопросы безопасности. Об этом заявил ТАСС посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Дипломат отметил, что после подписания и вступления в силу соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве отношения между двумя странами выходят на новый этап развития.

Джалали уточнил, что основная часть визита в Москву министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи касается вопросов двусторонней повестки дня. Кроме этого, дипломаты затронут вопросы региональной и международной повестки дня, в том числе ситуацию на Кавказе, обстановку в Центральной Азии и Афганистане, вопросы безопасности в регионе, Каспийское море.

Посол также подчеркнул, что Москве и Тегерану, чтобы успешно перевести все положения соглашения о стратегическом партнерстве в практическую плоскость, необходимо выстроить качественный диалог друг с другом.

«Другой вопрос в международной повестке дня — наше сотрудничество по линии Организации Объединенных Наций», — рассказал Джалали.

Как сообщали в МИД РФ, министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи планируют подробно обсудить в Москве актуальную международную проблематику, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова оказывать содействие в нормализации ситуации вокруг Ирана.