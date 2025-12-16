Лидер правых в Нидерландах Вилдерс: Украина не должна стать членом ЕС или НАТО

Украина не должна стать членом Европейского союза или НАТО, а Нидерланды должны тратить миллиарды на свой народ, а не на Киев. Об этом заявил лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс в социальной сети X.

»(Президента Украины Владимира) Зеленского рады видеть в палате представителей (нижняя палата парламента Нидерландов — ред.), но Украина ни в коем случае не должна стать членом Евросоюза или НАТО», — написал он.

Вилдерс подчеркнул, что теперь настала очередь других государств оказать Украине финансовую поддержку.

«Нидерланды уже внесли невероятное количество миллиардов», — отметил политик.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его страны в настоящее время нет шансов на вступление в НАТО. Он отметил, что ключевые члены альянса, включая США, не готовы видеть Украину в составе блока, а Россия всегда выступала категорически против такого развития событий.

14 декабря Зеленский заявил о готовности отказаться от идеи вступления Украины в НАТО, но при условии, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии безопасности со стороны ЕС и других стран, чтобы Россия «не напала снова».

Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о готовности Украины отказаться от членства в НАТО.