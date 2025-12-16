На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский нашел путь к «длительному миру» на Украине: «Заставить Россию»

Зеленский: нужно заставить Россию принять, что в этом мире есть правила
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов призвал «заставить» Россию принять, что в мире есть некие «правила». Его слова приводит УНИАН.

«Недостаточно заставить Россию [склониться] к соглашению <…> Мы должны заставить Россию принять, что в этом мире есть правила и что она не может обманывать всех. Это путь к длительному миру», — заявил Зеленский.

16 декабря Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время США проведут переговоры с Россией по итогам недавней встречи в Берлине, после чего украинская делегация может вновь встретиться с представителями команды Дональда Трампа.

По словам Зеленского, дальнейшие шаги будут зависеть от результатов этих контактов, включая возможную встречу на уровне лидеров. В Белом доме заверили, что по итогам переговоров с Украиной США хотят предложить «сильнейший пакет» в рамках мирного плана, чтобы перейти к переговорам с Россией.

Ранее Зеленский призвал конфисковать замороженные активы России.

