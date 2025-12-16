На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Безуглая рассказала, сколько будет блокировать трибуну Рады

Безуглая продолжит блокировать трибуну Рады до тех пор, пока не уволят Сырского
Telegram-канал Марьяна Безугла

Украинский народный депутат Марьяна Безуглая заблокировала трибуну Верховной рады, требуя отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и проведения военной реформы в стране. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Не препятствую голосованию, ведь есть важные законопроекты, но блокирую трибуну пока не будет увольнения Сырского и военной реформы. Парламент должен проснуться», — написала она.

На трибуне парламента депутат повесила плакат с надписью: «Сырского на увольнение». Во время акции Безуглой у нее произошел конфликт с другими нардепами, которые сорвали ее плакат.

Депутат Алексей Гончаренко рассказал, что после этого в Раде «начались стычки». Главным оппонентом Безуглой стал депутат Сергей Тарута, который срывал ее ленты и вступал в открытый конфликт с коллегой. Гончаренко заявил, что Безуглая с заблокированной трибуны утверждала, что ее пытались не пустить в Раду и забрали часть скотча, не давая вешать плакаты.

Ранее депутат Рады объявила забастовку, требуя уволить Сырского.

Новости Украины
