Безуглая рассказала, сколько будет блокировать трибуну Рады

Безуглая продолжит блокировать трибуну Рады до тех пор, пока не уволят Сырского

Украинский народный депутат Марьяна Безуглая заблокировала трибуну Верховной рады, требуя отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и проведения военной реформы в стране. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Не препятствую голосованию, ведь есть важные законопроекты, но блокирую трибуну пока не будет увольнения Сырского и военной реформы. Парламент должен проснуться», — написала она.

На трибуне парламента депутат повесила плакат с надписью: «Сырского на увольнение». Во время акции Безуглой у нее произошел конфликт с другими нардепами, которые сорвали ее плакат.

Депутат Алексей Гончаренко рассказал, что после этого в Раде «начались стычки». Главным оппонентом Безуглой стал депутат Сергей Тарута, который срывал ее ленты и вступал в открытый конфликт с коллегой. Гончаренко заявил, что Безуглая с заблокированной трибуны утверждала, что ее пытались не пустить в Раду и забрали часть скотча, не давая вешать плакаты.

Ранее депутат Рады объявила забастовку, требуя уволить Сырского.