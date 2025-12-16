Политолог Журавлев: Украина может открыть избирательные участки в РФ для выборов

Одним из вариантов проведения выборов президента Украины может стать открытие избирательных участков для граждан в России. Такое развитие событий допустил политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Лентой.ру».

«Первый вариант — открыть избирательные участки везде, включая территорию России, несмотря на конфликт», — сказал эксперт.

Кроме того, Украина и Россия могли бы заключить временное перемирие на время проведения выборов. Однако такое решение сопряжено с рисками для РФ, поскольку позволит Киеву перегруппироваться, собрать войска и средства, добавил Журавлев. Также он не исключил электронное голосование или голосование по почте, как в США.

Политолог подчеркнул, что для проведения голосования в условиях военного времени власти Украины неизбежно столкнутся с трудностями. Эксперт указал на то, что им придется искать альтернативные способы голосования, чтобы права всех граждан были соблюдены.

9 декабря украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы президента в течение 60–90 дней, но при условии, если США и европейские страны помогут ему обеспечить безопасность.

14 декабря Зеленский повторил свое намерение провести выборы на Украине, заверив, что не держится за кресло президента.

Формально срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако выборы нового президента Украины не проводились из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее в Кремле объяснили необходимость проведения выборов на Украине.